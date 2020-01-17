Середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" пройшов плановий ремонт, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Судноремонтники відновили ​​систему головного двигуна і дизель-генераторів корабля. Також було проведено роботи з очищення і фарбування зовнішньої обшивки і конструкцій корпусу, відремонтовано електромеханічну частину, носову десантну апарель, гвинто-стернову систему та якірно-швартовий пристрій.

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Щоб корабель повернувся до місця базування, в Миколаєві розвели мости.





Після повернення до пункту постійної дислокації корабель пройде ходові випробування.

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Нагадаємо, що середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" – найбільший корабель такого класу у ВМС ЗС України. Головне призначення корабля ‒ транспортування у райони виконання бойових завдань підрозділів морської піхоти та спеціального призначення, зі штатним озброєнням та технікою і подальшим десантуванням на узбережжя.