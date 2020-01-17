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17.01.20 09:35

Середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" пройшов плановий ремонт, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Середній десантний корабель ВМС України "Юрій Олефіренко" завершив планові роботи і технічне обслуговування на ДП "Миколаївський суднобудівний завод".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 01

Судноремонтники відновили ​​систему головного двигуна і дизель-генераторів корабля. Також було проведено роботи з очищення і фарбування зовнішньої обшивки і конструкцій корпусу, відремонтовано електромеханічну частину, носову десантну апарель, гвинто-стернову систему та якірно-швартовий пристрій.

Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 02

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Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 03

Щоб корабель повернувся до місця базування, в Миколаєві розвели мости.

Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 04
Середній десантний корабель Юрій Олефіренко пройшов плановий ремонт, - Міноборони 05

Після повернення до пункту постійної дислокації корабель пройде ходові випробування.

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Нагадаємо, що середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" – найбільший корабель такого класу у ВМС ЗС України. Головне призначення корабля ‒ транспортування у райони виконання бойових завдань підрозділів морської піхоти та спеціального призначення, зі штатним озброєнням та технікою і подальшим десантуванням на узбережжя.

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