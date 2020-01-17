Євросоюз в ОБСЄ закликав продовжити зусилля зі звільнення всіх затриманих РФ українських громадян, включно з кримськими татарами

Про це йдеться у заяві ЄС про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму, оприлюдненій у четвер, 16 січня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми високо цінуємо роль Тристоронньої контактної групи у сприянні взаємному звільненню утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня. У результаті 76 громадян України були звільнені з полону в непідконтрольних уряду районах. Це був довгоочікуваний крок у правильному напрямку. Однак зусилля щодо звільнення всіх затриманих під фальшивим чи надуманим приводом, включно з кримськими татарами, мають тривати", - наголошується в заяві.

Також читайте: Кримських політв'язнів буде внесено до наступного етапу звільнення, - представництво президента в АР Крим

В ЄС також закликали сторони конфлікту на Донбасі добросовісно виконати зобов’язання, зокрема ті, які були взяті під час нормандського саміту 9 грудня.

"Стійке політичне врегулювання цього конфлікту є головним пріоритетом для ЄС. Таке врегулювання має забезпечити відновлення поваги до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Повна імплементація Мінських домовленостей є першочерговою у цьому плані, як безумовне дотримання режиму припинення вогню, а також забезпечення повного, безпечного, безумовного та безперешкодного доступу для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по всій території України", - наголошується в заяві ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - найбільша загроза для ЄС, - резолюція Європарламенту