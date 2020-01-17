Один український воїн загинув. За добу - 12 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 17 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.
"Тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Дев'ять обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету - 10 мін; неподалік Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомета – 7 пострілів; поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета – 3 постріли та великокаліберного кулемета; у районі населеного пункту Новозванівка – зі снайперської гвинтівки; двічі поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм - 8 снарядів та 122 мм – 10 снарядів, міномету калібру 120 мм – 9 мін та 82-мм міномету – 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у звіті.
Учора, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
Від початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат з нашого боку немає.