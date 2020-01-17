Полковника Ноздрачова, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, понизили в посаді, - Військова служба правопорядку

Про це повідомила Військова служба правопорядку (ВСП) у ЗСУ, інформуючи про результати службового розслідування стосовно начальника Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковника Олексія Ноздрачова, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України завершено службове розслідування щодо оприлюднення начальником Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковником Олексієм Ноздрачовим заяв, що виходять за межі його службових обов’язків. У ході розслідування військовослужбовець надав вичерпні пояснення та, зокрема, пройшов ретельну процедуру опитування з використанням поліграфа. Обставини та умови події також були всебічно вивчені фахівцями військової контррозвідки Служби безпеки України. Під час розслідування встановлено, що стороннього впливу на полковника Олексія Ноздрачова не було. Водночас офіцер грубо порушив вимоги нормативно-правових актів, що регламентують діяльність військових службових осіб", - йдеться в повідомленні.

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За результатами службового розслідування полковника Олексія Ноздрачова притягнуто до дисциплінарної відповідальності – пониження у посаді.

"Подальше проходження служби військовослужбовцем не буде пов’язане з керівництвом підрозділом цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України", - зазначили у ВСП.

Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".

Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.

Полковник Ноздрачов пояснив, що його позиція не відображає позицію ЗСУ, а сам він "готовий понести покарання".