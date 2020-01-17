Росія залякує будь-які незгодні голоси в окупованому Криму, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мовчання та покірність: це стовпи російських зусиль з побудови "потьомкінських сіл" в окупованому Криму. Ми рішуче засуджуємо ці зусилля та закликаємо ОБСЄ та її органи продовжувати займатися цим питанням", - заявив він.

Український дипломат наголосив, порушення прав людини та основних свобод окупаційною адміністрацією в Криму тривають.

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Він вказав на те, що 13 січня активістку "Кримської солідарності" Гульсум Алієву було затримано російськими спецслужбами на адміністративній межі між Кримом та Херсонською областю України під час спроби перетину і була звільнена лише через кілька годин незаконного затримання.

"Вона є дочкою кримськотатарського політв'язня Мусліма Алієва, якого місяцем раніше російський окупаційний суд засудив за сфабрикованим обвинуваченням до 19 років позбавлення волі, попри відсутність будь-яких доказів того, що він вчинив злочин, чи планував це зробити. Це є усталеною російською практикою – переслідувати членів сімей політичних в'язнів, їхніх адвокатів та неурядові організації, щоб залякати будь-які незгодні голоси", - заявив Євген Цимбалюк.

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Очільник української місії в ОБСЄ також наголосив, що Росія продовжує використовувати окупований Крим в якості плацдарму для триваючої мілітаризації Чорного та Азовського морів.