Окупанти не дають проукраїнському активісту Приходьку побачень з рідними та архієпископом Климентом: важко йому, - адвокат

Про це Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шейхмамбетов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з ним бачилися. Стан більш-менш нормальний - літня людина. Він трохи схуд. Злегка блідий. У нього якихось критичних скарг немає. Переніс легку застуду перед Новим роком. Йому не дають побачення з близькими родичами, слідство відмовляє в побаченні з архієпископом Климентом. Важко йому", - повідомляє Шейхмамбетов.

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Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.