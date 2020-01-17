Рада сьогодні розгляне законопроєкт про зменшення кількості нардепів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на сайті Ради.

Також нардепи сьогодні розглянуть проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства. Він був поданий Президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, будуть розглядатися проєкти законів про місцеве самоврядування та про Бюро фінансових розслідувань.

Нагадаємо, 13 грудня президент Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства.

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