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17.01.20 10:00

Профільний комітет ВР підтримав відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді задовольнити заяву про звільнення міністерки розвитку громад і територій Альони Бабак.

Профільний комітет ВР підтримав відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій

Таке рішення підтримали члени комітету на його засіданні в п'ятницю вранці в Києві, розглянувши подання прем'єр-міністра Олексія Гончарука на звільнення Бабак. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому як повідомили на засіданні комітету, Бабак звільняється за власним бажанням.

Сама Бабак на засіданні комітету не присутня.

Разом з тим, парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.

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Шмигаль наразі очолює Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

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