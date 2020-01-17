Відчуття потяга, який 4 місяці набирав швидкість, а тепер вимушений гальмувати, - Кулеба про відставку Гончарука

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Це були 4,5 місяці, за які я вдячний президентові Володимиру Зеленському, парламенту і прем'єру. У складі команди я робив і станом на зараз роблю все, щоб країна змінювалася на краще, отримувала ще більше міжнародної підтримки і рухалася вперед", - зазначив Кулеба.

За його словами, "це було прикольно і важливо. Але життя бурхливе. Особливо політичне".

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"Я чесно не знаю як далі￼ розвиватимуться події. Особисто у мене зараз є відчуття потяга, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати. Далі він може зупинитися або пришвидшитися знову. Та питання не в особистостях, а в системі", - підкреслив Кулеба.

"За будь-якого уряду Україна має рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції і розвитку глибоких відносин з США, Китаєм, Індією та іншими важливими партнерами", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.