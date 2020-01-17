"Навіть те, що висмикнуто з контексту, на мене справило позитивне враження", - нардеп від СН Потураєв про "записи Гончарука"

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Наш".

"Я почув, що уряд розуміє цю комплексну проблему. Проблему, яка пов'язана з тим, що позитивний процес зміцнення курсу гривні призводить до того, що державний бюджет складніше звести. Усвідомлення проблеми - вже половина її вирішення. Вони професійно її обговорюють, шукають вихід з цієї ситуації", - заявив нардеп.

Він також зазначив, що розмова, яка потрапила в мережу, була змонтована, а деякі висловлювання вирвані з контексту.

"Але навіть те, що висмикнуто з контексту, на мене справило абсолютно позитивне враження. Що стосується і таких самоіронічних висловлювань, які там звучали - це абсолютно нормально. Ми така команда, починаючи з президента, у якій в порядку з самооцінкою, з розумінням власної компетенції, а головне - із самоіронією. Тому ми реагуємо на такі висловлювання цілком адекватно", - підсумував Потураєв.