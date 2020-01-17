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17.01.20 10:59

Рада попри конфлікт інтересів делегує в комісію з обрання директора ДБР народних депутатів, - активіст Грезев

Профільний комітет Верховної Ради має намір висунути в комісію з обрання директора ДБР народних депутатів, що є прямим конфліктом інтересів.

Рада попри конфлікт інтересів делегує в комісію з обрання директора ДБР народних депутатів, - активіст Грезев

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє активіст Владислав Грезев, інформує Цензор.НЕТ.

"Поспіхом у комісію з обрання Директора бюро Верховна Рада таємно вирішила делегувати вгадайте кого? Депутатів! Рішення таємно було ухвалено вночі і одразу на ранок призначено засідання профільного комітету. Така гарячка потрібна, щоби ніхто не помітив конфлікт інтересів, адже в підслідності ДБР у т.ч. перебувають народні депутати", - повідомив він.

Грезев також зазначив, що "притомні депутати подають альтернативного кандидата в комісію від ВР – (адвоката сімей героїв Небесної Сотні) Євгенію Закревську".

"Пояснювати, чому Женю варто підтримати – не потрібно. Власне, розголос щодо цієї оборудки і не дозволить їм її провернути. Рішення комітет ухвалюватиме в найближчі півтори години і потім одразу голосування в залі", - додав активіст.

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Рада попри конфлікт інтересів делегує в комісію з обрання директора ДБР народних депутатів, - активіст Грезев 01

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