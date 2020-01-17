Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело

Про це повідомляють джерела, інформує головред Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"Рішення погоджене. Гончарук написав звернення до президента, президент прийме пас і відповість. Хоча за законом, звернення про відставку адресується парламенту. Загалом, інформаційна ситуація відпрацьовується. Я писав з приводу публікації записів, що ця подія тільки зміцнить позиції Гончарука. Розкрутка цієї акції через структури, близькі до Коломойського, зробили неминучою підтримку уряду всіма міжнародними структурами", - вважає головний редактор "Цензор.НЕТ".

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"Гончарука президент вирішить звільнити тільки в разі різкого падіння рейтингу Зеленського і СН. Вплинути на таке рішення можуть у найближчій перспективі тільки вибори до місцевих рад. Вибори будуть показником легітимності влади та її авторитету. А внутрішні політичні розборки на президента особливого впливу не мають, він балансує між групами впливу у своєму оточенні, і не поспішає когось послаблювати чи когось посилювати", - зазначив Юрій Бутусов.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.

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