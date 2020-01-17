Група експертів отримає доступ до чорних скриньок літака МАУ, а потім їх передадуть Україні, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді під час Години запитань до уряду в п'ятницю.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання, чи вплине те, що Іран відмовляється передати Україні "чорні скриньки", на хід розслідування катастрофи.

"Пропонується такий алгоритм дій. Спільна команда з розслідування - іранська, канадська і ми теж приєднуємося нього - отримають доступ до "чорних скриньок" на місці. Після цього "чорні скриньки" іранська сторона готова окремо передати Україні. В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх відразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування", - сказав Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.