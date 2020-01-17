Трамп про Парнаса: "Я його зовсім не знаю, це великий обман"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп сказав, що нічого не знає про Парнаса, з яким він сфотографований на кількох знімках.

"Я його зовсім не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман", - сказав Трамп, додавши, що Парнас, імовірно, намагається укласти вигідну угоду для себе.

Трамп додав, що він є на тисячах фотографій з фандрейзерських кампаній, але це не означає, що він знає Парнаса.

"Мені не потрібна допомога людини, якої я ніколи раніше не зустрічав, крім як на ситуативній світлині, зробленій на заході щодо збору коштів", - сказав він.

Раніше Парнас заявив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, що діяв в Україні від імені Трампа.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.