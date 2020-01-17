Разумков скасував годину запитань до уряду в Раді

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги! Щодо Години запитань до уряду. Всі ви знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до Президента і зараз перебуває на консультації, тому сьогодні, як такої, години запитань до уряду не буде", - заявив Разумков.

Нардепи зустріли новину про скасування години запитань до уряду вигуками обурення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук фактично може піти у відставку за те, що сказав правду про некомпетентність президента Зеленського, - Герасимов

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.