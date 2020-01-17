"Голос" делегує до конкурсної комісії з добору директора ДБР адвокатку Небесної Сотні Закревську, - нардепка Устінова

Про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Устінової, сьогодні останній день, коли Верховна Рада може обрати своїх представників до конкурсної комісії.

"Сьогодні на комітеті було багато дискусій також всередині самої ж фракції "Слуги народу", тому що всі хочуть делегувати або себе, або когось із депутатів. Позиція "Голосу" однозначна: це не може бути депутат, оскільки депутат має конфлікт інтересів. По-перше, депутати є підслідними Державному бюро розслідувань. Не може людина вибирати керівника правоохоронного органу, який повинен його пізніше розслідувати. По-друге, пані Венедіктова 100% буде подаватися на цей конкурс саме на позицію постійно, а не в.о. По-іншому, вона б не відмовлялася від мандата, для того, щоб 60 днів побути в.о. Як колишні її колеги по фракції повинні за неї потім голосувати? Це буде прямим конфліктом інтересів", - сказала Устінова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оголосив відвід новим прокурорам у справі про розстріл Майдану, що відпустив ексберкутівців

Вона вважає, що конкурсна комісія повинна складатися з представників професійної сфери та громадського сектору.

""Голос" буде підтримувати і делегує пані Євгенію Закревську - це адвокатка Небесної Сотні, яка боролася якраз і за закон про ДБР, і за те, щоб справи Майдану були передані з Генпрокуратури в ДБР, а також голодувала заради цього", - сказала Устінова.