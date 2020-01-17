Суд заарештував рахунки "Київметробуду" у справі про розкрадання коштів на будівництві метро на Виноградар

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

16 січня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів.

Це зроблено в межах кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ "Київметробуд" та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва.

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В подальшому Офіс Генерального прокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

У 2018 році КП "Київський метрополітен" уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з ПАТ "Київметробуд", який виграв тендер на проведення робіт в системі ProZorro. Планувалося, що зелена гілка метро буде продовжена від станції Сирець до нової кінцевої станції Виноградар. Київська влада пообіцяла жителям столиці, що роботи триватимуть до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5 млрд 993 млн грн.