Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті.

Глава МЗС наголосив, що дискусія щодо зарплат урядовців необхідна. "Це, напевно, і є той шлях, який ми маємо пройти для того, щоб оцінити всередині себе, яким чином ми з вами готові як держава оплачувати послуги, включно з урядовцями, і всього іншого", - сказав Пристайко.

"Той дисбаланс, який існує зараз, його все одно рано чи пізно доведеться вирішувати. Оклади міністрів у 16 тисяч гривень - це є неповагою до нашої держави, і це є шлях до того, щоб ці шалені відсотки премій і ще щось вирішувалось... Треба подивитися, скільки коштує оплата праці кожного з нас, коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримує в сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень. Це означає, що ми самі себе дуримо, і це питання треба вирішити якомога швидше", - наголосив Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України пообіцяв щомісяця публікувати у відкритому доступі інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників.

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