Глави МЗС 5 країн створили групу для контролю над розслідуванням катастрофи літака МАУ в Ірані, - Пристайко

"Що стосується досягнутого на зустрічі п'яти міністрів. Ми домовилися створити формальну групу, яка буде допомагати нашим органам з розслідування. Наша Генеральна прокуратура, генпрокурор відправив листи всім своїм колегам, громадяни яких загинули, для спільної участі в роботі спеціальної групи з розслідування. Наша міністерська група домовилася спостерігати за роботою всіх органів, які ведуть розслідування", - сказав він, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Пристайка, виходячи з аналогії з катастрофою слідував рейсом MH17 літака Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", ця робота може тривати роками, тому група міністерського рівня буде час від часу зустрічатися і аналізувати роботу, щоб "направляти її в політично необхідне нам русло"

"Механізм такий був залучений між Австралією, Новою Зеландією та Нідерландами. Він довів свою ефективність. Ми зараз будемо використовувати ту напрацьовану практику, яка є", - додав міністр.

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Пристайко також повідомив, що дипломатична місія України в США вже готує пропозиції на міжнародному рівні, щоб вимагати від Ірану відповідальності за аварію українського лайнера.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.