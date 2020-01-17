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17.01.20 14:06

Кабмін має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, - Гончарук

Уряд має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, працювати над детінізацією ринку праці в будівельній галузі та реформуванням Державної архітектурної будівельної інспекції (ДАБІ).

Кабмін має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з питань розвитку будівельної сфери в п'ятницю.

"Перше: ми хотіли б, щоб будівельні матеріали видобувалися легально, без шкоди для довкілля. Друге: ми хотіли б, щоб працевлаштування в галузі було "білим". Третє: ми хотіли б, щоб ви перестали бути заручниками корумпованих органів, в першу чергу ДАБІ", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, уряд вивчає ситуацію з видобутком будматеріалів і працює з правоохоронними органами над необхідними документами.

"Я хотів би отримати зворотній зв'язок: що зараз відбувається? Зникла корупція чи ні, якщо ні, на якому рівні вона існує, яка вона, щоб у нас була можливість максимально швидко ухвалювати кадрові рішення", - додав Гончарук.

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