Рада звернулася до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити об'єктивність розгляду справи Марківа

Постанову підтримали 323 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

У заяві йдеться, що парламент поважає незалежність і авторитетність судової гілки влади Італії, але вважає, що рішення суду порушує права українського військовослужбовця. У тексті документа неодноразово вказується, що судовий процес над старшим сержантом Нацгвардії Віталієм Марківим супроводжувався використанням як доказів чуток і неперевіреної інформації, а деякі тези рішення мали яскраво виражений антиукраїнський характер.

"Поважаючи незалежність і авторитетність судової гілки влади Італійської Республіки, відзначаючи, що рішення суду порушує права військовослужбовця України і завдає шкоди іміджу нашої держави, дати таку політичну оцінку такому рішенню:" Верховна Рада України вважає рішення суду міста Павія (регіон Ломбардія, Італійська Республіка) від 12.07.2019 року щодо громадянина України Віталія Марківа таким, що завдає шкоди суверенним правам держави Україна", - написано в тексті постанови.

ВР вважає, що справа Марківа "продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд і одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинності".

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Парламент України звертає увагу, що процес "проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках і упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (представлений захистом B.Марківа), а ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідувалася".

Також наголошується, що в ході судового розгляду не було надано чіткі однозначні докази провини українських військових, взагалі, або Марківа зокрема.

ВР протестує проти звинувачення України в порушенні міжнародного гуманітарного права і залучення Української держави у цій справі як цивільного відповідача, адже це суперечить основним принципам міжнародного права щодо юрисдикційних імунітетів іноземних держав.

Парламент України категорично засуджує використання неприйнятних формулювань у матеріалах вироку, згідно з яким українська армія є "повсталими українцями, які захопили "Карачун", стверджується, що "стріляти у цивільних було звичним способом дій української армії і НГУ", а військові дії на Сході України називаються "триваючою громадянською війною".

Рада звернулася до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити неупередженість процесу проти нацгвардійця Марківа.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.