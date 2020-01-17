Зеленський вимагає упродовж 2 тижнів, встановити причетних до запису розмови Гончарука в Кабміні, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідне завдання Глава держави поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

"Вимагаю, щоб протягом двох тижнів, якнайшвидше ми з вами отримали інформацію - хто вів записи ... Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", - підкреслив Зеленський.

Крім того, Президент зазначив, що в рамках кримінального провадження має бути чітко встановлено коло осіб, які були присутні на переговорах, і з'ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

"У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, – з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні", – зазначив він.

Зеленський додав, що, за словами прем’єр-міністра, було кілька переговорів, і зустріч, з якої був оприлюднений перший уривок, тривала 5 годин.

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Президент також вимагає впродовж двох тижнів напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації. Несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

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