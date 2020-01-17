СБУ виявила трьох депутатів місцевих рад Донеччини, які допомагали окупантам проводити псевдореферендум у 2014-му

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановили оперативники спецслужби, в квітні 2014 року депутатка Лиманської міської ради добровільно сприяла організації та проведенню незаконного голосування.

"Вона очолила дільничну виборчу комісію в селищі Крива Лука, координувала роботу дільниці, підраховувала голоси та підписувала відповідні акти", - йдеться в повідомленні.

Аналогічно вчинив і депутат Костянтинівської міськради.

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"Він добровільно очолив виборчу дільницю, організував і провів псевдореферендум у селах Тарасівка, Олександропіль, Новооленівка, Водяне Друге, Березівка та Зелене поле", - йдеться в повідомленні.

Таким же чином діяла і депутатка Миронівської селищної ради.

"Разом з іншими обранцями на позачерговій сесії сільради вона прийняла рішення щодо проведення фейкового референдуму. Активно закликала мешканців Донеччини до участі у псевдоголосуванні та сприяла його проведенню", - йдеться в повідомленні.

Слідчі підозрюють чиновників в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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