"До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

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"Це про відносини президента і прем'єра, і ми поки що стоїмо "в сторонці" від цього процесу", - сказав Арахамія.

Він додав, що хоч Україна і парламентсько-президентська республіка, втім, парламент контролюється партією президента.

"Є президент, у нього є питання з прем'єром, і ми будемо підтримувати - як монобільшість і як представники партії президента - позицію президента в цьому питанні", - сказав голова фракції.

Зауваження про те, що Конституція цього не передбачає, Арахамія відкинув.

"До чого тут Конституція? Я кажу як голова фракції: ми - партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні", - сказав він.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

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