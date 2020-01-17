Члени Конкурсної комісії з обрання директора ДБР будуть визначені до 7 лютого, - Монастирський

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ після засідання комітету.

"Фактично, наступне чергове засідання відбудеться 5 лютого. До 27 січня будуть представлені пропозиції від депутатських груп і фракцій. Тому що деякі подали по одній кандидатурі і відверто говорили, що не встигли відібрати більше. Деякі взагалі не подали кандидатури, тому ми закономірно продовжили термін до 27 числа. І після цього числа, а це може бути не раніше 3 лютого, відбудеться засідання, на якому буде прийнято рішення щодо представників від Верховної Ради, яке буде винесено в зал. Я думаю, що в період до 7 лютого будуть визначені представники, за яких ми проголосуємо в залі", - сказав Монастирський.

На зауваження про те, що Рада, відповідно до закону, повинна визначити своїх кандидатів до конкурсної комісії до 27 січня, він відповів: "Норма буде виконана, як тільки буде можливість. Оскільки в цьому місяці тільки один пленарний тиждень, і одне засідання комітету було" .

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Монастирський також розповів, що зараз між депутатами йде дискусія про те, чи можуть депутати входити до складу конкурсної комісії.

"Це повинні бути не депутати, а представники громадянського суспільства", - вважає він сам.

Нардеп зазначив, що Комітет буде визначати, від якої фракції делегувати кандидатів, за допомогою рейтингового голосування.

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Раніше в п'ятницю, 17 січня Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності вирішив продовжити до 27 січня подачу документів з кандидатами в конкурсну комісію з обрання голови Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, Конкурсна комісія має бути сформована з трьох представників президента, трьох Кабінету міністрів і ще трьох Верховної Ради.

27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовим виконувачем його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову.

29 грудня ДБР оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника директора Бюро.

Нардепка Устінова заявила, що конкурс був оголошений з порушеннями. Партія "Голос" вимагає скасувати його проведення.