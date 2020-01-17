Зміна влади в Україні не привела до прогресу у вирішенні ситуації на Донбасі, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ, про це йдеться у відповідях на питання ЗМІ.

"Нове керівництво країни, проголосивши припинення війни на південному сході одним зі своїх пріоритетів, поки не поспішає з реалізацією цього завдання. Обстановка залишається складною і напруженою. Оголошене у липні перемир'я, хоча і передбачало безстроковий характер, поки не привело до повного припинення вогню. проєкт поправок до Конституції про децентралізацію, внесений у грудні до Верховної Ради, насправді стосувалася не децентралізації, а реформи адміністративно-територіального устрою з посиленням повноважень центральної влади", - заявив Лавров.

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Згадав Лавров і про так звану "політику насильницької українізації":

"У країні триває наступ на російську мову, яка зазнає подвійної дискримінації - щодо української мови і мов країн ЄС", - вважає він.