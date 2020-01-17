Засідання у справі Дугарь перенесли на 24 січня

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання перенесли, тому що з апеляційного суду досі не передали матеріали справи щодо першої інстанції, яка обрала запобіжний захід. Клопотання про дослідження цих матеріалів було подано стороною обвинувачення.

У п'ятницю, 17 січня, Печерський суд допитав ще двох свідків, які підтвердили алібі Яни Дугарь. Вони заявили, що бачили її в момент скоєння злочину на території 66-го військового медичного госпіталю в Покровську в Донецькій області.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".