Клуб першої ліги "Агробізнес" відрахував футболіста Сікорського за відпочинок у Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФК.

"Гравець демонстративною подорожжю в Росію дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має можливість займатися своєю улюбленою справою, завдяки захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя.

В цей час, коли він в екіпіровці нашої команди відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули.

ФК Агробізнес вважає неприпустимим, щоб цей футболіст був гравцем нашого клубу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника

Футбольний клуб в односторонньому порядку розірвав контракт із Сікорським у зв'язку з діями, що завдають шкоди репутації команди.

ФК "Агробізнес" - футбольний клуб із Волочиська Хмельницької області, виступає в 1 лізі ЧУ. Сікорський провів за "Агробізнес" 19 матчів і забив дев'ять голів. Нині його вже колишня команда розташовується на шостому місці турнірної таблиці Першої ліги, відстаючи від першого рядка на два очки.