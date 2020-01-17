За рік у зоні ООС загинуло 132 і поранено 716 військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Загалом упродовж 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 зазнали важких поранень, у Луганській області - 31 і 197 відповідно", - сказано в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що контролюють хід розслідування і судового розгляду за кожним фактом загибелі військовослужбовців ООС через обстріли противника.

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Так, слідчі Нацполіції ведуть розслідування за фактом обстрілу промзони в Авдіївці 15 січня 2020 року, внаслідок якого загинув військовослужбовець ЗСУ.

Загибель військовослужбовця 16 січня від снайперського обстрілу в с. Новозванівка Попаснянського району веде головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"З метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення згаданих злочинів, проводяться необхідні слідчі дії", - сказано в повідомленні.