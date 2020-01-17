Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.01.20 17:10

Студентка-іноземка в Тернополі наклала на себе руки, випивши невідому отруту, - Нацполіція

Тіло невідомої молодої темношкірої дівчини на вулиці Тролейбусній в м. Тернопіль виявив місцевий житель. Він викликав швидку і поліцію.

Студентка-іноземка в Тернополі наклала на себе руки, випивши невідому отруту, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільщини.

Непритомну дівчину в стані клінічної смерті госпіталізували в медустанову. Однак врятувати її не вдалося.

Пізніше стало відомо, що загибла - студентка одного з місцевих вишів, 1995 року народження.

У цей день вона прийшла до подруг, була схвильована через проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це повідомити батькам.

Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі прощальну записку. Одна з версій - потерпіла випила невідому отруту.

Остаточна причина смерті буде відома після розтину. Цей факт внесено до реєстру відповідно до статті 115 КК. Триває слідство.

Читайте також: Студент-іноземець загинув через падіння футбольних воріт на стадіоні в Одесі, - Нацполіція

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100