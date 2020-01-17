СБУ проводить обшуки в аеропорту "Запоріжжя"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.

"Кримінальна справа, у якій проводяться обшуки в аеропорті, була порушена ще у 2015 році і стосується дій тодішнього керівництва підприємства. Однак ця справа викликає більше запитань, ніж відповідей. Так, справу було порушено ще у 2015 році про події, які мають місце у 2017 році. Де логіка? Правильно, її немає. Як можна порушити справу про події, яких ще не було? Більш того, дозвіл на обшуки було видано ще у грудні минулого року. Відтак це не було несподіванкою. Наразі відомо, що обшук проходить у штатному режимі", - прокоментував Зломинога.

За його словами, йдеться про правопорушення передбачених ст. 191, 364, 366 КК України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою і службовим становищем; службове підроблення).

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"Буде проведено аналіз документів, які видавалися слідчими на місці, і надамо висновки щодо того, з чим ми згодні, а з чим ні. Припускаємо, що найбільш цікавляться будівництвом нового терміналу", - сказав керівник юридичного відділу міськради.

У мерії зазначили, що слідчо-оперативні дії не вплинули на режим роботи аеропорту і він працює в штатному режимі без затримки рейсів.

У грудні минулого року в запорізькому аеропорту завершилося будівництво нового терміналу. Об'єкт площею понад 12 000 кв.м будувався протягом двох років. КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" відкрило кредитну лінію в державному банку "Укргазбанк" на 13 млн доларів. Кредит брали на 5 років під 7,5%, в заставу банку місто віддало комунальний стадіон "Славутич-Арена".