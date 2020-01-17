Звернулися повторно: Офіс Генпрокурора наполягає на тому, щоб Іран передав Україні "чорні скриньки"

Про це сказано на сайті Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 17 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"", - свідчить текст повідомлення.

Крім цього, звернення Офісу стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування цієї авіакатастрофи, зазначили в пресслужбі.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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