Нарахування за тепло і гарячу воду мають бути знижені, - АМКУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Вжити заходів щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального періоду 2019/2020 року, в зв'язку зі зменшенням ціни на природний газ", - сказано в повідомленні.

Крім того, постачальники тепла зобов'язані проінформувати споживачів про зміну нарахувань. А також з урахуванням аномально теплої зими провести перерахунок за ненадані або надані в неповному обсязі послуги.

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Підставою для перерахунку в АМКУ називають "зниження більш ніж на 20% ціни на природний газ, яка є основною складовою собівартості теплової енергії".

Перерахунок має проводитися щомісяця з січня 2020 року і до закінчення опалювального періоду.