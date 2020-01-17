В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

"У неділю, 19 січня, об 11:30 (орієнтовно) почнеться церемонія вшанування пам'яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран. Захід відбудеться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.