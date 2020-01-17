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17.01.20 18:46

Ворог від початку доби 17 січня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 17 січня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли;

поруч з Широкиним - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З міномета калібру 120 мм - 4 міни, а також гранатометів різних систем противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Сьогодні, 17 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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