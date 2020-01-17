Ворог від початку доби 17 січня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли;
поруч з Широкиним - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
З міномета калібру 120 мм - 4 міни, а також гранатометів різних систем противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Сьогодні, 17 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".