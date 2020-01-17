Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи справді він збирається до 2050 року відправити на Марс 1 млн осіб, Маск відповів "Так".

У відповідь на нагадування про те, що через розташування Землі і Марса оптимальний момент для польоту з однієї планети на іншу відкривається лише кожні 26 місяців, Маск повідомив, що у цей час "простою" готуватиметься до колонізації.

"Завантажимо флот Марса на навколоземну орбіту, 1000 кораблів відправляються впродовж ~ 30 днів кожні 26 місяців. Battlestar Galactica...", - написав Маск.

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Він також зазначив, що на Марсі існуватиме велика потреба в робочих руках. А отже, потрапити на Червону планету зможуть навіть ті, у кого немає грошей на таку подорож. Їм нададуть позику.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Ілон Маск представив прототип ракети Starship для колонізації Місяця і Марса.

Але в листопаді під час випробувань перший повномасштабний прототип космічного корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань.