11 осіб загинуло у пожежах 16 січня, від початку року у пожежах загинуло 129 українців, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Найчастіше гинуть люди внаслідок власної необережності. Зокрема, під час порушень правил експлуатації пічного опалення та побутових нагрівальних приладів, через необережність під час паління, у випадку залишення без нагляду сірників і запальничок у доступних для дітей місцях.

Так, 3 особи загинуло в Чернігівській області. Двох загиблих чоловіків виявили пожежники під час розбору конструкцій згорілого двоповерхового дачного будинку в с. Мажугівка, Чернігівського району. Ще одна смертельна пожежа сталася в цей день у м. Городня Городнянського району області.

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На Житомирщині необережність під час паління викликала дві пожежі з загиблими в місті Малин і в м. Чоповичі. Ще одне життя вогонь забрав під час пожежі, яка ймовірно сталася через коротке замикання електропобутового приладу в одному з будинків у Вінницькій області: у селі Великий Митник, Хмельницького району області.

Також смертельні випадки зафіксовано у Волинській, Львівській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Загалом, від початку 2020 року показник загиблих і постраждалих на пожежі становить вже 129 і 95 осіб відповідно. При цьому, з 2 144 пожеж, більше половини випадків сталися саме в помешканнях громадян.