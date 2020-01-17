Зеленський відмовився відправляти Гончарука у відставку: "Правильно буде дати Вам шанс". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, рішення про це було прийнято після особистої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

"По-перше, хочу подякувати вам за цю зустріч. По-друге, я отримав від вас заяву сьогодні про звільнення і, у зв'язку з останніми конфліктними ситуаціями, чи зі скандалами, як завгодно, скажімо так, з дуже неприємною ситуацією. Ви знаєте, яке у мене особисте до вас ставлення, і особисте ставлення до вашого молодому уряду. Я подумав, і мені здається, що правильно буде, я вирішив дати вам шанс і шанс вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні є дуже важливі і дуже турбують наше суспільство", - сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єром у п'ятницю, відео якої поширено Офісом президента", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

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