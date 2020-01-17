Офіс Генпрокурора оголосив набір нових прокурорів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Ми хочемо, щоб до Офісу Генерального прокурора приєдналися сто прокурорів серед фахівців ззовні системи з п'ятирічним досвідом в області права", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі підкреслили, що у відборі можуть взяти участь особи з юридичною освітою і п'ятирічним досвідом в області права.

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Процедура для таких претендентів буде аналогічна процедурі атестації прокурорів. Вона включатиме тести на знання законодавства і загальні здібності і співбесіду з практичним завданням.

"Запрошуємо юристів, адвокатів, науковців, які відповідають вимогам відповідно до закону і готові захищати і представляти права громадян та інтереси держави, підтримувати обвинувачення в суді, здійснювати процесуальне керівництво в розслідуваннях, взяти участь у відборі", - закликав Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Документи від охочих прийматимуться з 20 січня до 2 лютого 2020 включно.