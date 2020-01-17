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17.01.20 19:59

"Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука подумати над можливим кадровим посиленням уряду.

"Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це президент Зеленський заявив під час особистої зустрічі з прем'єром Гончаруком.

"Що стосується Кабміну, у мене немає жодного відсотка підстав думатипро те, що хтось із них нечесна людина, або думати про те, що вони непрофесійні люди. Я пам'ятаю, яким чином ви обирали цей уряд, як ми з вами спілкувалися, спілкувалися з ними, бачили їхню стратегію, їхню команду, але ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Тому я прошу вас знайти слабкі місця і замінити тих чи інших керівників, того чи іншого міністерства, згідно їх професійним даним", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку. Увечері того ж дня Зеленський заявив про те, що не приймає відставку Гончарука.

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