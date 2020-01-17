Деякі міністерства мають бути розділені, - Зеленський на зустрічі з Гончаруком

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це президент Зеленський заявив під час особистої зустрічі з прем'єром Гончаруком.

"У нас з вами було об'єднання деяких міністерств. Я думаю, що з самого початку це було правильне рішення, тому що у нас, ми і з вами говорили про те, що у нас професійний кадровий голод. І у нас не дуже великий бюджет. Але мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені", - сказав Зеленський

Зеленський зазначив, що, напевно, є питання до Міністерства економіки, яке займається і сільським господарством.

"Мені здається, що потрібен новий концепт і новий підхід. Можливо, це стосується і Міністерства культури, і Міністерства ветеранів. Я хочу також побачити від вас всі пропозиції", - вказав він.

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