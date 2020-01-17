Канада виплатить по 20 тис. дол. родинам своїх громадян, які загинули під час аварії українського літака в Ірані, - Трюдо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як перший крок, уряд надасть громадянам або постійним мешканцям Канади 25 тис. (канадських – ред.) доларів за кожну жертву, на витрати із організації поховання та переїздів", - повідомив Трюдо.

За словами канадського прем'єра, це - перша допомога для родичів, яким потрібно оплатити рахунки для організації жалобних заходів.

"Це унікальна й безпрецедентна ситуація, що виникла через міжнародні санкції, накладені на Іран та складнощі, які вони несуть для цих родин, - сказав Трюдо. - Я чітко хочу заявити: ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями, їм потрібна підтримка зараз".

Водночас, він підкреслив, що вся сума компенсацій, яку у подальшому виплачуватиме Іран, піде повною мірою безпосередньо родинам.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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