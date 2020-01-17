"Складати мандат не збираюся", - депутат Іванісов, раніше засуджений за зґвалтування, не відмовлятиметься від депутатства

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Дивіться, приїдуть люди, ми чекаємо фахівців. Я фейки не коментую. Це все фейк", – наголошує Іванісов.

На зауваження, що він ще в листопаді минулого року обіцяв надати "вже скоро достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака", він заявив, що незабаром всі докази буде оприлюднено.

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"Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви все побачите. Ну я ж вам дати не називав", - додав депутат.

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Пізніше з'ясувалося, що нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах.