"Складати мандат не збираюся", - депутат Іванісов, раніше засуджений за зґвалтування, не відмовлятиметься від депутатства

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Дивіться, приїдуть люди, ми чекаємо фахівців. Я фейки не коментую. Це все фейк", – наголошує Іванісов.
На зауваження, що він ще в листопаді минулого року обіцяв надати "вже скоро достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака", він заявив, що незабаром всі докази буде оприлюднено.
"Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви все побачите. Ну я ж вам дати не називав", - додав депутат.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".
Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.
Пізніше з'ясувалося, що нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах.