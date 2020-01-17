Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов. ФОТО

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Ця фотографія обернулася грандіозним скандалом, унаслідок якого через 6 днів після призначення був звільнений з посади директора 410-го авіазаводу "Укроборонпрому" Олексій Попов.









Олексій Попов - син Віктора Попова, власника приватного заводу ФЕД у Харкові - це одне з провідних у світі підприємств із виробництва агрегатів для цивільних літаків радянських і західних конструкцій. Віктор Попов - справжній інноватор, думаю, унікальний і найуспішніший менеджер у нашій авіаційній промисловості. Його син Олексій також інженер з хорошою освітою, і його призначення в січні на 410-й завод директором я сприйняв як позитивний сигнал.

Але Олексій Попов не пройшов спецперевірку СБУ через це фото, і хочу подякувати Службі безпеки України за професійну роботу. Я згоден з рішенням про звільнення директора підприємства державного оборонного концерну.

Ця фотографія, як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, зроблена на авіаційній виставці МАКС-2015 у серпні 2015-го року під Москвою. Олексій Попов - справа, купив костюм російського пілота. Він стоїть поруч із батьком. Восени 2015 року президент Петро Порошенко ввів новий пакет санкцій проти РФ, і ФЕД припинив співпрацю з російськими фірмами. Але фотографуватися у формі російських військових льотчиків під час війни - це ганебно і це просто образа свого народу, який веде війну проти російської агресії, і втратив тисячі життів своїх захисників.

Я щиро рекомендую сім'ї Попових роз'яснити свою позицію суспільству, а не мовчати. Тому що пройдуть десятки років, а людина у формі нашого найлютішого ворога, людина у формі окупанта, ніколи не вважатиметься другом України і не заслужить поваги. Людина носить військову форму тієї країни, яку вважає своєю Батьківщиною. Під час війни в чужій формі ходять тільки зрадники своєї держави і свого народу.

Вважаю, що тепер контррозвідці СБУ слід перевірити ситуацію в "Укроборонпромі", і розібратися у всіх нових призначеннях в авіаракетному кластері".

Пізніше, 16 січня Олексій Попов надіслав до відділу кадрів повідомлення про те, що він просить скасувати його заяву про звільнення за згодою сторін і повідомив, що з 15 січня перебуває на лікарняному.