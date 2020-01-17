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17.01.20 22:36

У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС. ФОТО

Співробітники ДСНС зняли всіх туристів із підйомника, який зупинився на горі Погар у Львівській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС 01

"Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар - зняли. Травмованих немає. Всього на підйомнику перебувало 32 особи, з них 5 дітей", - сказано в повідомленні.

У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС 02

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У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС 03

У рятувальній операції брали участь 14 гірських рятувальників і 3 одиниці техніки.

Нагадуємо, в п'ятницю близько 17:00 рятувальникам надійшла інформація про те, що в смт Славське Сколівського району на горі Погар зупинилася канатна дорога, на якій застрягли туристи. Станом на 18:00 з підйомника зняли 11 осіб.

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