Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.01.20 22:53

YouTube-канал, на якому публікували "плівки Гончарука", видалили

YouTube-каналу "Як обдурити президента", на якому 15 січня опублікували аудіозаписи нібито розмови прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з керівництвом Національного банку України і членами уряду, більше не існує.

YouTube-канал, на якому публікували "плівки Гончарука", видалили

Як передає Цензор.НЕТ, 17 січня за раніше діючим посиланням зазначено: "Відео недоступне, тому що користувач, який його завантажив, видалив свій аккаунт YouTube".

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку. Увечері того ж дня Зеленський заявив про те, що не приймає відставку Гончарука.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100