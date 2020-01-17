"Це політичний жест", - Разумков про "відставку" Гончарука

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

"Якщо ми говоримо про формальну, юридичну сторону питання, прем'єр мав би обов'язково писати заяву саме до Верховної Ради України. Однак, я думаю, це був більше політичний жест прем'єра, і він звернувся до президента з такою пропозицією", - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради підкреслив, що заяви про відставку прем'єра "у нас на руках фактично немає".

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"Якби президент підтримав цю пропозицію, я думаю, що прем'єр звернувся б уже в парламент з формальною заявою про те, що він буде складати з себе повноваження. Однак, оскільки прем'єр дотримується ідеології, що він є членом команди президента, то саме до президента він звернувся", - додав він.

Разумков також прокоментував історію з появою в ЗМІ аудіозаписів, нібито зроблених на засіданнях уряду, де обговорювалася економічна політика і комунікація з президентом.

"Я з президентом працюю вже досить довго. Це людина, яка створила великий бізнес, і досить непогано усвідомлює, що відбувається в економічних процесах. Тому, якщо ми повертаємося до плівок, то м'яко кажучи, якщо вони автентичні, то велика частина депутатського корпусу, не тільки фракції "Слуга народу", з тими висловлюваннями, з тими заявами, які там є, точно не погодяться", – підкреслив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський відмовився відправляти його у відставку і сказав, що буде правильно дати йому другий шанс.