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17.01.20 23:04

Податкова міліція Києва домоглася відшкодування до бюджету понад 30,5 млн грн

Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва забезпечили надходження до бюджету понад 30,5 мільйона гривень.

Податкова міліція Києва домоглася відшкодування до бюджету понад 30,5 млн грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2015-2018 років одне зі столичних приватних акціонерних товариств навмисне не платило в бюджет орендну плату за користування земельною ділянкою, внаслідок чого інтересам держави було заподіяно збитків у розмірі понад 30,5 млн грн.

За цим фактом директору підприємства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тобто про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі заподіяні збитки відшкодовано в повному обсязі, а матеріали кримінального провадження готуються до подання в суд.

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