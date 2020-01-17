Помпео пообіцяв перевірити, чи не вели за Йованович незаконне стеження

Про це він заявив в ефірі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробимо все необхідне, щоб оцінити, чи не відбулося там чогось... підозрюю, що більшість із того, про що повідомляли ЗМІ, виявиться неправдою, але наш обов'язок, мій обов'язок як держсекретаря полягає в тому, щоб забезпечити оцінку і розслідування. Коли б не з'явилося твердження, що котромусь із наших працівників щось загрожувало, ми, очевидно, так і зробимо, - сказав Помпео.

Нагадуємо, документи, надані американським бізнесменом Львом Парнасом у Конгрес США містять листування між Робертом Хайдом, американським політиком-республіканцем, і Парнасом про можливе спостереження за тодішнім послом США в Україні Марі Йованович.

Розслідування можливого незаконного стеження за Йованович почала Нацполіція.

МВС планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні групу для розслідування можливого стеження за Йованович.