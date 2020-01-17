Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що кваліфікували справу за статтею про "спонукання до самогубства", хоча розглядають і інші версії, зокрема про вбивство.

Почалося розслідування.

38-річний Кутоян займав посаду голови Служби безпеки Вірменії у період 2016-2018 років. Юрист за освітою, він з 2011 року працював помічником тодішнього президента Сержа Сарґсяна. Його призначення на посаду голови Служби безпеки в лютому 2016 року стало несподіванкою для багатьох оглядачів.

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Кутоян був звільнений прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном в травні 2018 року незабаром після протестів, які змусили Сарґсяна піти у відставку.

Кутоян є другим колишнім високопоставленим співробітником безпекових служб країни, якого застрелили за останні чотири місяці. У вересні в своєму заміському будинку був знайдений мертвим колишній голова вірменської поліції Айк Арутюнян. За повідомленнями, він отримав вогнепальне поранення в голову, слідчі вказали на ймовірність самогубства. Перед тим Арутюняна кілька разів допитували в рамках розслідування насильства після виборів у Єревані в 2008 році.

Слідчі повідомили, що нині загиблого Кутояна у цій справі не допитували – ані, як підозрюваного, ані як свідка.

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